Manifestações pró e contra Lula terminam em pancadaria

São Paulo - Embora o depoimento, parte de uma investigação sobre o tríplex ao qual a família de Lula teria direito no Guarujá, tenha sido suspenso pelo Conselho Nacional do Ministério Público, manifestantes dos dois lados mantiveram os protestos na porta do Fórum nesta quarta-feira, 17.

Pelo menos dois integrantes da Central de Movimentos Populares (CMP), que defendiam Lula, foram feridos e precisaram de atendimento médico. Marcelo Reis, líder do grupo anti - petista Revoltados On Line foi agredido com socos na cara. A Polícia Militar não informou o número de detidos.

As provocações de parte a parte começaram assim que os dois grupos chegaram ao Fórum, mas a Policia Militar evitou confrontos.

Em maior número, os defensores do ex-presidente avisaram que não toleraria o uso por parte dos adversários do boneco Pixuleco, que retrata Lula como presidiário. A PM tentou argumentar com os grupos anti - PT, mas os manifestantes decidiram encher o boneco por volta do meio dia.

Defensores do ex-presidente tentaram rasgar o Pixuleco a força dando início a confusão. A PM reagiu com bombas de gás e cassetetes, manifestantes responderam com pedradas e a frente do Fórum virou uma praça de guerra. A confusão só terminou quando um grupo pequeno pró-Lula conseguiu furar o bloqueio e rasgar o boneco.