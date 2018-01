Manifestações movimentam dez cidades na região de Ribeirão Preto

Pelo menos dez cidades terão manifestações contra o governo federal e a corrupção neste domingo, 16, na região de Ribeirão Preto (SP). A organização é de movimentos que agem via internet, como o Vem pra Rua, com o apoio de entidades locais.

Em Ribeirão Preto, o protesto está marcado para as 10h, na Praça XV, e tem também entre os organizadores o movimento Fora Dilma. Em Franca, a ação acontece na praça central, a partir das 15h, com a participação da Associação do Comércio e Indústria.

Na cidade de São Carlos (SP), o ato ocorre às 10h, na avenida Alfredo Maffei, Praça do Mercado, organizado por grupos na internet, e em Araraquara (SP) será às 16h, na Praça da Arena da Fonte. Em Batatais (SP), a manifestação acontece às 10h na Praça da Matriz.

Outras cidades da região com manifestações confirmadas são Bebedouro (10h - Praça da Matriz), Santa Bárbara D'Oeste (16h - em frente à Prefeitura), Sertãozinho (16h - Praça 21 de Abril), São João da Boa Vista (9h - Praça Cel. Joaquim José) e Jaboticabal (16h - Praça 9 de Julho).

