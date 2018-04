Manifestações marcam 45 anos do golpe de 64 no RJ Duas manifestações, uma de celebração e outra de repúdio, marcaram o aniversário de 45 anos do golpe de 64 no Rio de Janeiro. No Salão Nobre do Clube Militar, no quinto andar, mais de 200 militares, inclusive o chefe do Comando Militar do Leste, general Rui Catão, assistiram a palestra de elogio do crescimento econômico do Brasil durante a ditadura e aplaudiram com entusiasmo a inauguração de placas com os nomes das 126 vítimas oficiais da guerrilha brasileira.