Manifestações irritam deputados na votação do mínimo As vaias e os protestos dos centenas de sindicalistas que ocupam as galerias da Câmara dos Deputados na sessão de votação do salário mínimo, na tarde de hoje, provocam irritação dos deputados. Com bandeiras da Força Sindical, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) e da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB), os sindicalistas vaiam os parlamentares que defendem a proposta do governo, de R$ 545,00, e aplaudem quem pede um valor maior para o salário mínimo.