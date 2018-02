Manifestações em Brasília têm 39 presos

Por volta das 13 horas, houve uma tentativa de invasão à sede da Rede Globo, onde manifestantes quebraram janelas de três carros de funcionários. Eles também lançaram pedras nos vidros de portas de acesso e na fachada de um restaurante vegetariano em um edifício comercial. Segundo seguranças do edifício, o quebra-quebra só parou quando a polícia apareceu para dispersar os manifestantes.

Um grupo de aproximadamente 150 pessoas atravessou então a pista. Os que participavam do protesto atiraram pedras contra uma concessionária de veículos e depredaram um carro estacionado no pátio do estabelecimento. Um shopping próximo precisou proibir a entrada e saída de pessoas durante a confusão e permaneceu protegido por mais de meia hora pelos policiais.

No começo da tarde, os manifestantes tentaram seguir em direção ao Estádio Mané Garrincha, onde as seleções de Brasil e Austrália disputaram uma partida amistosa, mas as cerca de 400 pessoas que compunham o grupo foram dispersadas com bombas de gás lacrimogêneo e de efeito moral. Para afastar quem protestava nas imediações da Torre de TV, a tropa de choque também utilizou balas de borracha.

A manifestação então recuou em direção à Rodoviária do Plano Piloto, na parte central, onde houve novos confrontos em frente a mais um shopping da capital. A PM atirou bombas mais uma vez em direção à concentração de pessoas, enquanto vários carros ainda tentavam trafegar pelo local.

Acuada, parte dos manifestantes voltou para dentro da rodoviária para se proteger e alguns comerciantes fecharam as portas de suas lojas. Minutos depois da ação, um policial foi agredido por um manifestante enquanto conduzia para o camburão outro jovem que havia sido detido. No fim da tarde, um grupo de pessoas tentou voltar ao Congresso, mas foi dispersado por jatos d''água e mais bombas lançadas pelos policiais.