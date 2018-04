Manifestação volta a pedir saída de Yeda Sindicalistas, militantes de movimentos sociais e estudantes participaram ontem de passeatas e atos públicos do Dia de Luta contra a Crise e as Demissões, em Porto Alegre. No protesto, os manifestantes voltaram a pedir o afastamento da governadora Yeda Crusius (PSDB) e a investigação de denúncias de corrupção feitas pelo PSOL em fevereiro. Entre os participantes estavam estudantes de rostos pintados com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul portando cartazes e adesivos com a inscrição "Fora, Yeda". O governo gaúcho não comentou as manifestações.