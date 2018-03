Manifestação simultânea em SP, RJ e DF alerta para prescrição do mensalão

Ana Luiza Archer, uma das organizadoras da manifestação do movimento 31 de Julho, afirma que o ceticismo das pessoas em relação ao êxito da iniciativa é o principal obstáculo enfrentado pelo grupo. "As pessoas acham que não vai dar certo, que não vai dar em nada, que não vai adiantar", afirmou ao estadão.com.br.

Na prática, o grupo coleta assinaturas nas três capitais e na internet para um abaixo-assinado que será entregue ao ministro do STF Ricardo Lewandowski, revisor do processo do Mensalão, em uma audiência pública marcada para o dia 25. Cobrado publicamente por colegas da corte, o ministro anunciou na quarta-feira, 18, que abriu mão do resto de mandato a que teria direito no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para dedicar mais tempo à análise do caso.

A mobilização em torno do julgamento do Mensalão é, para Ana Luiza, também uma iniciativa contra a impunidade e faz parte de um processo de amadurecimento desses movimentos que surgiram com a bandeira do combate a corrupção. "A gente começou a perceber é que fazer um movimento anticorrupção é uma coisa muito vaga, muito genérica. É uma coisa bem quixotesca, porque a corrupção existe no mundo todo, o que não existe é essa impunidade que tem aqui no Brasil. Então, para ser mais efetivos e até para animar um pouco mais as pessoas, e também porque não dá pra ficar atirando para todo o lado, a gente resolveu focar", explicou.

Ela contou que a iniciativa de se mobilizar por temas como o mensalão surgiu como uma resposta a um artigo do jornalista Juan Arias, correspondente do jornal espanhol El País no Brasil. Em seu artigo, ele questionava a inércia dos brasileiros perante os escândalos na política. "Uns amigos nossos estavam batendo papo, conversando sobre isso. Aí, um deles disse: 'Então vamos fazer. Porque se ninguém faz, nós fazemos'. 31 de julho foi o primeiro dia que eles saíram aqui na orla do Leblon. Um grupo de duzentas pessoas, mais ou menos", conta Ana.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No último fim de semana, o movimento organizou um evento para a coleta de assinaturas na orla do Leblon, no Rio de Janeiro, que contou com uma presença ilustre. O ministro Luiz Fux, do STF, passeava com a neta no mesmo momento em que era realizada a mobilização e recebeu um panfleto sobre a iniciativa. "Até ele já foi informado presencialmente da nossa manifestação", observou Ana Luiza.

Leia a seguir trechos da entrevista com Ana Luiza Archer.

Porque a escolha do abaixo-assinado como meio para reivindicar celeridade no julgamento do mensalão?

É uma forma de mobilizar e também de sensibilizar as pessoas com relação a esse problema, que é iminente. Se o julgamento não acontecer neste ano e ficar para o ano que vêm, já começam a prescrever algumas penas. Então, começamos este abaixoassinado justamente para começar a deixar o assunto em foco e para facilitar inclusive a adesão, porque o abaixo assinado também está na internet. As pessoas do Brasil inteiro podem participar e mesmo quem não poder ir na manifestação por algum motivo pode participar virtualmente pelo menos.

O abaixo-assinado faz parte da campanha que compreende outras atividades. O que vocês pretendem fazer?

Esse abaixo-assinado está sendo recolhido há três semanas. Nós já estamos com 15 mil assinaturas e no dia 21 vai ter a manifestação aqui no Posto 9 em Ipanema, às 11 horas da manhã. Vai ter uma performance aqui no asfalto, vai ter um aviãozinho passando em cima com a faixa 'SOS STF pelo julgamento do Mensalão já' e vamos recolher mais assinaturas ainda. Isso tudo vai ser entregue no dia 25 em Brasília numa audiência que já foi marcada com o ministro Ricardo Lewandowski pelo grupo Transparência Brasil e pelo Queremos Ética na Política. Eles marcaram e vão entregar pessoalmente ao ministro esse abaixo assinado presencial, que a gente vai encadernar. Porque o processo está na mão do Lewandowski.

Como vocês vêm coletando assinaturas?

Estamos divulgando nas redes sociais e pelo link na petição pública. E também já fizemos quatro coletas presenciais aqui na orla do Rio. Já fizemos em Copacabana, Ipanema, Leblon e na Lagoa. No domingo, por exemplo, foi no Leblon e foi um sucesso. Acho que porque o assunto já está mais em evidência e as pessoas já estão mais ligadas na questão da prescrição dessas penas, caso o Mensalão não seja julgado agora, e a assinatura é muito fácil. 90% das pessoas aderem. Vão passando e assinando, até o guarda municipal assinou o abaixo-assinado pelo julgamento do mensalão. A adesão é muito grande e isso nos deixa bastante animados. Já há uma consciência. O pessoal já está pela conscientização da importância desse julgamento, que é emblemático. Se não ocorrer estaremos permitindo que a impunidade vá prosperando. A corrupção existe no mundo todo, mas aceitar a impunidade não é possível.

Como funciona a relação entre os movimentos de diferentes Estados do Brasil? Existe uma articulação ou os contatos são mais esporádicos?

É constante. Nós temos ótimas relações. Eu mesma tive a mais ou menos um mês atrás em São Paulo no Congresso Contra a Corrupção, que foi promovido pelo Movimento Nas Ruas. Falei agora de manhã com a Carla Zambelli, que é a líder lá do movimento para saber o que vai acontecer em São Paulo e ela até me disse que no dia 21, quando vai ter essa manifestação nacional, vai acontecer no Masp às 15h uma manifestação. Vai ter trio elétrico e vai ter uma banda chamada Pega Ladrão. E eles também estão apoiando esta campanha 'SOS STF pelo julgamento do Mensalão Já'. E também falei agora com Brasília, e me disseram que vai ter uma manifestação na Esplanada dos Ministérios às 10h da manhã, promovida pelo movimento Brasil Contra a Corrupção. Vai ter uma performance também lá, e eles estão esperando também um bom resultado porque Brasília está bem mobilizada por conta disso. A gente está sempre falando com esses movimentos e mantemos boas relações com eles.