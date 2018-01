Manifestação reúne 60 mil pessoas em Curitiba; em março foram 80 mil

Curitiba - A manifestação contra o governo federal e que pedia o impeachment da presidente Dilma Rousseff reuniu 60 mil pessoas, em Curitiba, segundo a Polícia Militar e também a organização.

Essa foi a terceira manifestação na capital paranaense, a primeira reuniu 80 mil pessoas segundo a PM e 100 mil pelos organizadores, já a segunda teve 40 mil segundo a PM e 60 mil pela organização.

O protesto - que durou duas horas e meia - foi promovido pelas redes sociais e iniciou às 14 horas, dominou a área central da capital e teve quatro carros de som que também pediam apoio popular por meio de assinaturas às "10 medidas contra a corrupção", espécie de cartilha lançada pelo Ministério Público e que pode virar um projeto de lei.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sobre o número de participantes, o coordenador da Central de Manifestações, Ricardo Izidorio, disse que ele ficou um pouco abaixo da expectativa. Ele acredita que exista um pouco de conformismo. "Nós acreditamos que há um certo conformismo de quem não acredita mais no Brasil, mas o número mostra evolução de massa crítica que não vai retroceder. Neste antagonismo vence a democracia que vai amadurecendo", disse.

As cidades paranaenses que realizaram manifestações são: Apucarana, Arapongas, Cascavel, Castro, Curitiba, Dois Vizinhos,Foz Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati, Jacarezinho, Laranjeiras do Sul, Londrina, Maringá, Palmeira, Paranaguá, Paranavaí, Ponta Grossa, Querência do Norte, Rio Negro, Toledo e Wenceslau Braz.