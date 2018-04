Manifestação contra Arruda causa transtorno em Brasília Um manifesto organizado pelo movimento "Fora Arruda" provocou hoje um grande congestionamento na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Cerca de 300 pessoas saíram do Palácio do Buriti - sede do governo do Distrito Federal - em direção à Praça dos Três Poderes gritando palavras de ordem e pedindo o afastamento do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (ex-DEM).