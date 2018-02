Manifestação antecipa fim do desfile em Maceió

O governador de Alagoas, Teotonio Vilela Filho (PSDB), precisou sair às pressas escoltado pela guarda do Palácio. Os manifestantes, que integram diversos movimentos sociais, invadiram a avenida com faixas, cartazes e palavras de ordem. A polícia militar foi acionada e tentaram negociar com o grupo que bloqueou a via. Sem conseguir negociar, o fim do desfile foi antecipado.

"Se não há acordo o melhor a fazer é antecipar o fim do desfile, mesmo ficando ainda cerca de 1 mil pessoas para desfilar, entre estudantes e representantes de entidades do estado. Há muitas família no local. Portanto, o melhor é evitar o confronto", disse o Coronel Túlio, comandante do Bope, que tentou negociar com o grupo que ocupava a avenida.

Salvador - Transcorreu sem problemas, na manhã deste sábado, o desfile de 7 de setembro no centro de Salvador. Sob chuva, cerca de 2 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, acompanharam o desfile, que contou com as presenças do governador da Bahia, Jaques Wagner (PT), e do prefeito da capital baiana, Antônio Carlos Magalhães Neto (DEM).

Pequenos grupos levaram faixas e cartazes para protestar durante o evento, do lado de fora do circuito. Com camisetas pretas, nas quais se lia "S.O.S. Polícia Federal", narizes de palhaço e faixas, policiais federais chamaram a atenção de quem acompanhava os desfiles. De vermelho, integrantes do Movimento Nacional de Luta por Moradia (MNLM) também compareceram ao evento.

Enquanto o desfile chegava ao fim, na Praça Castro Alves, organizações sociais e integrantes do Movimento Passe Livre começavam a se concentrar na Praça do Campo Grande, para a manifestação conhecida como Grito dos Excluídos, que chega à 19ª edição em Salvador.