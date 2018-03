Mangaratiba elege Evandro Capixaba como novo prefeito

O candidato do PMDB, José Luiz Figueiredo Freijanes, o José Luiz do Posto, ficou em segundo lugar com 6.892 votos (34,16%). Em terceiro, ficou Ruy Tavares Quintanilha, o Dr. Ruy, da Coligação Por uma Mangaratiba com mais Saúde (PV, PSB e PT do B), com 2.032 votos (10,07%). O TRE-RJ informa que Capixaba deve ser diplomado em 10 dias, caso sejam aprovadas as contas de campanha.

A eleição suplementar em Mangaratiba foi necessária porque prefeito Aarão de Moura Brito Neto foi cassado por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação.

Na eleição de hoje, houve abstenção de 4.735 eleitores (18,42%), número considerado dentro do esperado pela Justiça Eleitoral, uma vez que a cidade é um local de veraneio, onde muitos eleitores não moram no município.