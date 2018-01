Mangabeira Unger toma posse da Secretaria de Longo Prazo

O professor Roberto Mangabeira Unger tomará posse nesta terça-feira, 19, as 15 horas, da Secretaria de Planejamento de Longo Prazo, com status de ministério. A cerimônia acontecerá no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Unger é um dos fundadores do PRB. Convidado para o cargo em abril, Mangabeira teve sua posse adiada diversas vezes. Um dos motivos, seria porque o professor acionou judicialmente, nos Estados Unidos, a Brasil Telecom (que tem entre os controladores fundos de pensão de estatais brasileiras), o que foi reprovado pelo presidente Lula. O professor foi um dos críticos mais severos do governo petista, e chegou a publicar um artigo em 2005, na época do escândalo do mensalão, que acusava o governo Lula de ser o "mais corrupto de nossa história". O governo editou medida provisória publicada no Diário Oficial para criar a secretaria, que terá como objetivo realizar o planejamento nacional de longo prazo, discutir as opções estratégicas do País "considerando a situação presente e as possibilidades de futuro" e elaborar subsídios para preparação de ações de governo. Com a nova secretaria, o cargo de natureza especial de chefe do Núcleo de Assuntos Estratégicos (NAE) fica transformado em subchefe executivo da Secretaria. Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mangabeira Unger é atualmente professor titular da Universidade de Harvard (EUA). É autor de 17 livros e nasceu no Rio em 1947.