Mangabeira Unger será o novo ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos

Mangabeira Unger já comandou a Secretaria de Assuntos Estratégicos entre outubro de 2007 e junho de 2009, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Em nota, a Secom informa que Dilma "agradeceu a competência, dedicação e a lealdade" do ministro Néri. Às 10h desta quinta-feira, 5, ocorrerá no Palácio do Planalto a cerimônia de posse do novo ministro.