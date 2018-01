Mangabeira Unger entrega cargo na Secretaria de Assuntos Estratégicos

Brasília - O ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, deixou o cargo nesta segunda-feira, 14. Unger, filiado ao PMDB, entregou a carta de demissão à presidente no dia em que mais cortes orçamentários foram anunciados e em meio a uma reforma ministerial.

Um dos ministros mais próximos do vice-presidente Michel Temer, Unger já estava isolado do governo e sua secretaria é uma das cotadas para a extinção. O anúncio da reforma ministerial deverá ser anunciado na próxima semana, mas o ministro não esperou a decisão da presidente Dilma Rousseff, que aceitou sua demissão e disse que "espera que ele possa continuar contribuindo com seus valorosos serviços como consultor do Governo Federal".

Um dos fundadores do PMDB, a demissão de Unger ocorre num momento em que Temer está na Rússia com outros ministros aliados ao partido e quando crescem rumores de que o PMDB está se distanciando cada vez mais da presidente. No fim de agosto, Mangabeira chegou a defender que o PMDB apoie o governo, mas que tenha uma candidatura própria à presidência da República. Unger é filósofo e professor da universidade norte-americana de Harvard.