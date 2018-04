Mangabeira prega fim de cargo em comissão O ministro de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger defendeu ontem um novo modelo de gestão pública para o País. "A substituição dos cargos em comissão por profissionais próprios do Estado poderia ser uma medida a ser adotada ainda neste ano", afirmou. A pretensão do ministro, contudo, vai contra a prática do atual governo. O presidente Lula foi um dos que mais incharam a máquina pública, com a criação de pelo menos 3 mil cargos de livre nomeação, sem necessidade de concurso.