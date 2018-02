Mangabeira irá à Índia antes de assumir pasta A mesma página do Diário Oficial da União que publicou ontem decreto do presidente Lula nomeando Roberto Mangabeira Unger ao cargo de ministro extraordinário de Assuntos Estratégicos traz também despacho presidencial autorizando-o a viajar a Nova Délhi, antes da posse, para reunião sobre planejamento de longo prazo e acordos com instituições e o governo indiano. A agenda de Mangabeira na Índia vai até dia 11.