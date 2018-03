Mangabeira explica a Patrus declarações sobre Bolsa-Família

Depois de fazer críticas ao programa Bolsa-Família, o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, ligou nesta quinta-feira, 22, para seu colega Patrus Ananias, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e disse que havia sido mal interpretado. Patrus é o responsável pelo programa. Mangabeira enviou a Patrus a íntegra da entrevista, concedida ao jornal O Globo, para esclarecer suas palavras. No texto, também divulgado na página da Secretaria de Assuntos Estratégicos na internet, o ministro diz que o Bolsa-Família precisa de "avanços" e que o programa de capacitação - as chamadas "portas de saída" - deveria ser focado nas pessoas "relativamente menos pobres", que teriam já mais capacidade de responder às oportunidades oferecidas.