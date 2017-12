Mangabeira estaciona carro em vaga para deficientes

O ministro do Planejamento de Longo Prazo, Mangabeira Unger, foi flagrado na segunda-feira, 23, num ato nada oficial. Por volta de 21 horas (portanto, fora do expediente), a bordo do carro oficial, estacionou numa vaga para deficientes de um shopping de móveis e decoração de Brasília. Flagrado pelo repórter fotográfico do Estado, ele ainda tentou despistar, fingindo rumar para outro veículo. O ministro não quis falar com a reportagem e pouco depois o carro saiu da vaga proibida e foi buscá-lo. Mangabeira assumiu a Secretaria de Planejamento de Longo Prazo em 19 de junho. Ex-crítico do governo Lula, que em 2005 classificou de "o mais corrupto da história", assim que assumiu ele nomeou seus primeiros assessores em cargos de DAS-5 (Direção de Assessoramento Superior), com salário de R$ 8.400 mensais, mais mordomias. Sua secretaria, com status de ministério, conforme frisa, tem ainda outros 79 cargos de nível DAS e 34 Funções Gratificadas, criadas por medida provisória.