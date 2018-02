Mangabeira deixa governo por Harvard; ex-aluno assume lugar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou a saída do ministro de Assuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger. Em rápida entrevista no Itamaraty, depois do anuncio de medidas de estímulo à economia, Lula disse que Mangabeira está voltando para Harvard (EUA) onde leciona Direito há quatro décadas. A exoneração deve ser publicada nesta terça-feira, 30, no Diário Oficial da União. Em seu lugar, assumirá provisoriamente Daniel Vargas, secretário-executivo, e seu ex-aluno em Harvard.

Indicado pelo vice-presidente da República, José Alencar, de quem é correligionário no PRB, Mangabeira Unger tomou posse em 19 de junho de 2007. Em dois anos de pasta, o ministro coordenou a elaboração e a negociação com os estados do Plano Amazônia Sustentável (PAS) e a Estratégia Nacional de Defesa. Mangabeira ainda articulava projetos regionais para as regiões Nordeste e Centro-Oeste.

Para se reapresentar à universidade norte-americana, é preciso que Mangabeira seja exonerado.

Oficialmente, o ministro deixa o governo porque expira sua licença como professor e ele perderia o posto de professor titular. Há informação, não confirmada, de que o ministro pretendia trocar de partido e por isso perderia apoio do PRB.

Nos dois anos em que comandou a Secretaria de Assuntos Estratégicos, Mangabeira polemizou com a área ambiental do governo. Primeiro, com a ex-ministra Marina Silva, que saiu do Ministério do Meio Ambiente por não ter ficado com a coordenação do PAS (ganha por Mangabeira). O sucessor de Marina, Carlos Minc, também teve divergências públicas com o ministro em função de críticas ao licenciamento ambiental e ao andamento do PAS.

Mangabeira fez também críticas à condução do Bolsa Família, pois defendia que o governo deveria oferecer porta de saída aos beneficiários do programa e focar os estratos mais próximos de se integrar à classe média.

Roberto Mangabeira Unger é carioca, nascido em 1947 e formado na antiga Faculdade Nacional de Direito. Ele tomou posse da então Secretaria de Planejamento de Longo Prazo em junho de 2007.

Texto ampliado às 17h28