Mangabeira assume pasta por decreto O presidente Lula nomeou ontem, por decreto, ministro extraordinário de Ações Estratégicas o ex-secretário de Planejamento de Longo Prazo Roberto Mangabeira Unger. A nova pasta irá absorver as estruturas do Núcleo de Assuntos Estratégicos e do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea), mas sem criar cargos. Houve remanejamento de seis cargos existentes para atender ao gabinete de Mangabeira. O filósofo havia perdido o cargo na semana passada, depois que o Senado extinguiu sua pasta.