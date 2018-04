Mandela se diz 'honrado' ao receber visita de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou nesta quinta-feira, 16, em Maputo, capital de Moçambique, com Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, que vive no país. Logo após a conversa dos dois, na casa de Mandela, ambos, lado a lado, posaram para fotos. "Estou muito honrado em receber o presidente. Na minha idade, não me reúno mais com presidentes", afirmou Mandela. Sua declaração foi traduzida para jornalistas pela sua mulher, Graça Machel. O ex-presidente sul-africano, que passou 27 anos na prisão quando lutava contra o apartheid em seu país, está com 90 anos. Em 1993, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Depois do encontro, Lula depositou flores no túmulo de Samora Machel, considerado o principal herói da independência de Moçambique, e assistiu a apresentações de grupos de dança popular do país.