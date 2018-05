Mandante da morte de Dorothy espera 3 horas por prisão O fazendeiro Regivaldo Galvão, o Taradão, passou três horas esperando a ordem de prisão contra ele expedida pelo Tribunal de Justiça do Pará. Depois de perder no final da manhã o recurso para anular o julgamento que o condenou a 30 anos de prisão pela morte da missionária Dorothy Stang, ele se apresentou na delegacia de polícia de Altamira após saber do mandado para prendê-lo. Mas a ordem ainda não havia chegado. O fazendeiro disse que iria aguardar em sua residência. Somente às 18h o documento chegou às mãos dos policiais, que se deslocaram para a residência de Galvão. Ele foi levado para a delegacia e depois para a penitenciária de Altamira, onde aguardará o recurso do advogado Jânio Siqueira ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).