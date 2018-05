Mandamentos presidenciais

1 - Não amarás um vice com apetite

Ao examinar candidato a ser segundo, descobre o quanto ele quer ser primeiro. Quem dá sinais de nunca se satisfazer com o que tem deve ser riscado da lista de possíveis vice. Por exemplo: se o nome em prospecção se casou e descasou várias vezes, atenção. Se troca sempre o cônjuge antigo por um mais jovem, alerta. Se a última esposa do candidato é nova o suficiente para chamar os filhos dele de tio ou tia, foge. Não serve nem como decoração.

Vasculha tu a aparência e avalia o pavoneamento do candidato a vice. Prefere os calvos, mas só quem não fez implante. Se usar topete, melhor evitar. Se pintar o bigode, esquece. Como regra, quanto mais velho, melhor. Em público, exalta-lhe a experiência. Em privado, conta com sua falta de memória. Não exageres, porém. Tem que ser saudável. Não queres acabar com um presidente da Câmara tipo Eduardo Cunha como segundo na tua linha sucessória.

2 - Não te deitarás com partido maior que o teu

Na hora de fazer a aliança eleitoral, o partido de teu candidato a vice não pode ter mais deputados ou senadores do que tua própria legenda. Desrespeitar esse mandamento é encomendar crise. Caso a tua popularidade caia, os correligionários do vice começarão a assoprar-lhe tentações no ouvido até emprenhá-lo de conspiração. Ao menor sinal de fraqueza tua, dirão que podem obter apoio suficiente no Congresso para derrubar-te.

Dá preferência a um partido médio, desses bem fisiológicos. Não é difícil de achar. Tem que ter mais que 30 deputados, para contar um bom tempo de propaganda na TV, mas uns 15 a menos que o teu, para não correres o risco de ele inchar e ultrapassar-te a bancada. Não deves concentrar o fisiologismo em um aliado só. Dosa-o. Dividir para governar, já dizia o mestre florentino.

3 - Não cobiçarás menos do que 172 deputados

Em troca de tua generosidade no Diário Oficial, amarra uma aliança bem amarrada na Câmara. Forma um bloco para garantir a maior bancada e eleger o presidente da Casa. Se for necessário, alia-te a mais de um partido. Mas lembra-te de não fazê-lo com partidos maiores que o teu, ou te tomarão o comando do bloco. Precisas de pelo menos 172 deputados fiéis - por bem ou não - para não deixar outros 342 caírem em tentação. Livra-te do mal.

Podes ceder a presidência da Câmara a outra legenda aliada, mas escolhe bem o nome. Que seja alguém de quem saibas tudo, especialmente o que ele não gostaria que soubesses. Nunca te esqueças de que ele é mais do que o vice do teu vice. Tem poder discricionário para bloquear o que queres e fomentar o que não queres. Pode materializar um processo de impeachment do nada.

4 - Honrarás teu ministro da Fazenda

Ministros são fusíveis. Existem para serem queimados e trocados. Podes e deves mandar neles, mas, publicamente, tens que aparentar escutá-los e respeitá-los. Assim, em caso de zica, podes dizer que quebraram tua confiança e nomear outro. Na Fazenda, sê esperto e põe alguém mais inteligente que tu. Essa não é a parte difícil. Duro é encontrar um mais inteligente mas menos esperto. Tu não queres ser ele, nem que ele seja tu. Todo ministro da Fazenda é um candidato potencial a tua sucessão.

5 - Não roubarás

Se roubar, compartilha. Se não compartilhar, esconde. Se esconder numa offshore, não uses a Mossack Fonseca. Se usar e for pego, nega. Se ninguém acreditar, grita "Pega ladrão!". Quando, por reflexo, todos correrem, misture-te e disfarça.

PS: Os mandamentos acima não se aplicam a peemedebistas na Presidência. Eles escreveram a cartilha. Em latim.