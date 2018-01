Manchar a história é fazermos aliança com PT, diz Freire O presidente nacional do PPS, deputado Roberto Freire (PE), fez hoje um duro discurso em favor da aliança com o PSDB e contrário a um acordo com o PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No ato que formalizou a aliança de sua legenda com o PSDB paulista, em torno da candidatura José Serra, as duas legendas fizeram uma reunião a portas fechadas. Durante discurso que proferiu, Freire afirmou: "Temos de ter também a coragem de quando alguém vem dizer pra mim, mas você está com Alckmin (pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin), (de dizer) mas eu não estou com ladrão. Com ladrão, não. Estou com o Alckmin." Ainda no discurso, o presidente nacional do PPS comentou que existe um certo patrulhamento com o acordo que sua legenda está fechando com os tucanos. "Como se fazer a aliança PSDB-PFL fosse algo que fosse manchar um pouco a nossa história. Manchar a história é se fizermos aliança com o PT", disse. "Essa tal (aliança) que enxovalhou a esquerda, envolvendo-a naquilo que a esquerda nunca esteve envolvida. Podemos ter cometido todos os erros, menos nos aliarmos à corrupção. Isso não é da nossa história." Depois da reunião fechada, Freire e Serra concederam entrevista coletiva. José Serra considerou importante o apoio do PPS, avaliando que o partido de Freire vai "agregar valor, quadros bons e idéias, representando um salto qualitativo nessa pré-campanha em São Paulo". Serra salientou que, apesar de estar muito bem nas pesquisas de intenção de voto, sabe que eleição se ganha mesmo no voto, nas urnas. "Graças ao apoio do PPS aumenta muito a nossa chance de transformar pesquisa de hoje no resultado de amanhã." Freire continuou atacando o governo do presidente Lula na entrevista, porém, com um pouco mais de moderação. "O governo do PT é uma fraude, uma decepção, por isso o PPS decidiu apoiar José Serra". Ele destacou que a convenção nacional da legenda é quem vai decidir a forma como o PPS caminhará com o PSDB. "A convenção vai definir a maneira da aliança, se uma coligação formal ou um indicativo de apoio. Mas sou favorável à coligação normal."