Manaus registra fracas manifestações populares - Em Manaus, os protestos marcados para o dia 7 de setembro foram discretos. No Parque dos Bilhares, zona Centro-Sul, ponto de encontro dos manifestantes, apenas cerca de 20 pessoas estavam preparadas para participar de uma passeata, às 7h, que seguiria até o Sambódromo, onde aconteceu o desfile cívico das Forças Armadas. Na parte de fora do sambódromo, haviam manifestantes, mas em pequenos grupos independentes com cartazes e máscaras. Três movimentos prometeram concentrar pelo menos duas mil pessoas nas ruas da capital do Amazonas hoje, mas isso não ocorreu.