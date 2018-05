Manaus pode ter ônibus grátis dia 5 A Prefeitura de Manaus tenta um acordo com as empresas de ônibus para garantir gratuidade no dia das eleições. O custo representaria R$ 1 milhão. Segundo a assessoria da prefeitura, está sendo estudada uma forma de a prefeitura compensar as empresas, por exemplo, nas dívidas com a administração municipal. A iniciativa da gratuidade foi do Tribunal Regional Eleitoral, para diminuir as abstenções.