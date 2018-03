Maluf vai se apresentar ao eleitor como oposição Ancorado no quarto posto nas pesquisas de intenção de voto, o candidato Paulo Maluf (PP) pretende apresentar-se como o autêntico oposicionista. Vai dizer que Gilberto Kassab (DEM), Geraldo Alckmin (PSDB) e Marta Suplicy (PT) já fazem parte do poder. "Ele pode mostrar que seus adversários estão ou estiveram recentemente no poder e não resolveram os problemas da cidade", diz Marcelo Teixeira, marqueteiro do ex-prefeito. Atacar candidatos, porém, não será a principal marca de campanha. "Ela será propositiva", define Teixeira. Maluf jogará pesado com propostas de intervenções urbanísticas. Segundo projeto inicial a que o Estado teve acesso, uma das jóias da campanha serão as maquetes das novas supervias expressas que promete construir junto aos Rios Tietê e Pinheiros. Pela proposta, as calhas seriam afundadas e as margens, estreitadas, abrindo espaço para novas pistas.