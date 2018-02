Maluf vai à tela prometer mais asfalto e concreto O deputado Paulo Maluf (PP-SP) seguirá na TV a sua cartilha tradicional: exaltará as obras antigas, prometerá novos e vultosos investimentos em concreto e asfalto, além de comparar - sem confrontar - a sua gestão com a dos adversários. Todos os passos do ex-prefeito estão sendo filmados por uma equipe. Maluf quer vender a imagem de empreendedor que pode tirar o paulistano dos congestionamentos. O slogan: "São Paulo tem pressa." A sua principal proposta é "a primeira freeway da América Latina" - com pistas de alta velocidade, sem pedágio, nas marginais dos Rios Tietê e Pinheiros. Haverá ainda destaque para a volta do Plano de Atendimento à Saúde (PAS). Ele quer mostrar que fez mais que os adversários, sem comprar briga com ninguém. Dirá que os concorrentes pecam por falta de empreendimentos. "Os outros estão dizendo que vão fazer, mas por que não fizeram antes?", provoca o marqueteiro de Maluf, Marcelo Teixeira. O jingle já foi lançado no site www.paulomaluf11.can.br. "Esse é o cara", diz um dos trechos, numa mescla de rap e sertanejo. Indagado sobre como é trabalhar a imagem de um candidato processado e incluído na lista dos "fichas-sujas", Teixeira reage: "São acusações que vão e voltam e não há nada de provado, não tem condenação. Processam, mas o problema é condenar, aí precisa de prova."