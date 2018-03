Maluf tem patrimônio maior entre candidatos O deputado federal Paulo Maluf (PP) é o candidato mais rico entre os 11 que disputam a Prefeitura de São Paulo. O registro oficial das candidaturas, fechado ontem pela Justiça Eleitoral, mostra que seu patrimônio declarado equivale ao dobro de toda a riqueza acumulada pelos demais candidatos da disputa. O empresário, engenheiro e político Paulo Salim Maluf apresentou uma lista de 42 bens que, juntos, somam um patrimônio oficial de R$ 39,1 milhões. Os demais candidatos declaram um patrimônio total de R$ 19,6 milhões. Prefeito de São Paulo por duas vezes (1969 a 1971 e 1993 a 1996), governador do Estado entre 1979 e 1982, deputado federal entre 1983 e 1987 e novamente eleito em 2006, Maluf listou entre seus bens 11 imóveis, dois veículos, ações de suas empresas, como a Eucatex, e diversas contas e investimentos. Ao todo são 42 itens relacionados em duas folhas entregues ao Tribunal Regional Eleitoral. As informações são do O Estado de S. Paulo