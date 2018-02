Maluf segue internado em hospital de SP e realiza exames

O deputado federal Paulo Salim Maluf (PP-SP), de 76 anos, segue internado no Hospital Sírio-Libanês, na Bela Vista, centro de São Paulo. O ex-prefeito da capital paulista deu entrada na unidade pouco antes das 22 horas da última segunda-feira, 1º, com dores no peito, segundo a assessoria do hospital, mas o estado de saúde é bom. Por volta das 14h30, chegou a ser divulgado que o deputado teria recebido alta, mas a informação não se confirmou. Já a assessoria de imprensa de Maluf informou que o parlamentar está internado apenas para realizar exames de rotina, aos quais se submete a cada seis meses desde 1997, quando passou por uma cirurgia na próstata. Maluf é acompanhado pelo cardiologista Roberto Kalil. Ainda não há previsão de alta para o deputado. O hospital também informou que não deve divulgar boletim médico.