Maluf recebe alta após ser internado em São Paulo O ex-prefeito de São Paulo e deputado federal eleito Paulo Maluf (PP-SP) ficou um dia internado no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, com princípio de pneumonia e recebeu alta nesta quinta-feira, informou o Estado. No último dia 26, em sua casa no Guarujá, Maluf teve uma febre de 39 graus. "Achei que fosse infecção de dente e não liguei", disse o ex-prefeito, que se automedicou com analgésico e antitérmico. Três dias depois, a febre voltou, desta vez com dores no peito, e Maluf ligou para seu médico particular, o cardiologista Roberto Kalil Filho. Maluf, que foi eleito deputado federal em outubro, deve continuar o tratamento em casa por mais dez dias, com antibióticos e exercícios respiratórios.