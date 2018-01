Maluf quer Delfim candidato à Presidência no 1º turno O presidente nacional do PPB, o ex-prefeito Paulo Maluf, defendeu hoje a candidatura do deputado federal Delfim Netto (SP) à Presidência da República. Para Maluf, o PPB tem de ter candidatura própria no primeiro turno das eleições e pensar em alianças apenas no segundo turno. "O PPB tem que ter candidato próprio à Presidência e eu defendo Delfim Netto. Não sendo ele, podem ser os ministros Pratini de Moraes (Agricultura) e Francisco Dornelles (Trabalho)", afirmou. Maluf visitou esta manhã a Associação Comercial de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. O pepebista negou estar conversando com a governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PFL), para uma possível aliança nacional em troca de apoio da governadora à sua candidatura ao governo paulista. "Não tive nenhuma conversa com a dona Roseana. Mas como presidente nacional do PPB eu tenho tido conversas rotineiras com todos os presidentes de partidos", disse. Ele comentou que tem mantido contato com o presidente nacional do PMDB, Michel Temer, com o presidente nacional do PFL, Jorge Bornhausen, e também com o ex-senador Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA). "Não tem nenhum acordo amarrado, nada agendado, porque eu acho que o quadro político brasileiro ainda é mutável", declarou.