Maluf promete trazer PAS de volta, se eleito O candidato a prefeito de São Paulo Renato Reichmann (PMN) perguntou ao concorrente Paulo Maluf (PP) qual a sugestão imediata dele para a área da saúde. Como no início do debate desta noite na Rede Bandeirantes, Maluf disse que investiria no Plano de Atendimento à Saúde (PAS), que, segundo ele, "foi o melhor plano de saúde da cidade de São Paulo". "Vou implantar isso, mas a saúde pública tem que funcionar, tem que ter remédio, médico para o povo que não tem plano de saúde", disse Maluf. Na réplica, Reichmann disse que o atendimento à saúde não pode esperar. "Atendimento das AMAs (Assistência Médica Ambulatorial) tem de funcionar 24 horas por dia, UBS (Unidade Básica de Saúde) também, convênios também. Medicina preventiva, tem de ser amanhã. Um pouco de dinheiro hoje economiza muito amanhã." Maluf defendeu o trabalho de entidades parceiras durante a gestão dele como prefeito da cidade. "Funcionou porque tinha gestão, é preciso gente correta, gente competente, que ama, como as freiras que fazem trabalho na zona leste, hospitais como Albert Einstein, Sírio-Libanês e ONGs (organizações não-governamentais)." "O rico não precisa, o povo vai ter atendimento", completou.