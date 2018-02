Maluf faz exames em hospital de São Paulo O deputado Paulo Maluf (PP-SP), de 76 anos, fez ontem bateria de exames no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Ele foi internado às 22h de segunda-feira com dores no peito. A assessoria de Maluf disse que ele passa periodicamente por exames desde 1997, quando fez cirurgia contra câncer na próstata.