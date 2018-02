Maluf faz alusão a Jesus Cristo e diz que quer salvar SP O candidato do PP à Prefeitura de São Paulo, Paulo Maluf, fez hoje uma alusão a Jesus Cristo, dizendo que "Ele quis salvar o mundo e não deixaram" e sua vontade é "salvar a cidade de São Paulo". Após fazer campanha de rua no bairro da Saúde, na zona sul da capital paulista, Maluf falava de sua biografia e foi questionado se os processos que envolvem o seu nome, em curso na Justiça, não o preocupavam. "Tenho 41 anos de vida pública sem nenhuma condenação. Tem gente que não gosta de mim, Cristo também quis salvar o mundo e não deixaram", disse, complementando: "Eu quero salvar São Paulo." Maluf disse estar com boas expectativas para o início do horário eleitoral gratuito na TV, que começa na quarta-feira. "A gente vai poder mostrar, de maneira ética, de maneira honesta, o que nós fizemos, como nós fizemos", declarou, destacando ter "muito orgulho de sua administração na Capital. E repetiu o bordão que vem utilizando em sucessivas campanhas eleitorais: "Você não anda em São Paulo um quilômetro sem uma obra do Maluf". Ele voltou a prometer a construção da Freeway, uma laje sobre os rios Pinheiros e Tietê para construir avenidas expressas, e a implementação do Plano de Atendimento à Saúde (PAS). Ele também disse que pretende colocar a Guarda Civil Metropolitana para "proteger o trabalhador", entre eles, os camelôs. "Eles se queixaram que são perseguidos pela polícia. Eu acho que camelô é trabalhador, se você não permitir que ele trabalhe ele vai para a informalidade ou até para o crime." A candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, cancelou todos os seus compromissos de hoje. A petista está com uma forte gripe e passou o dia em repouso, segundo sua assessoria de imprensa.