Maluf e Soninha fazem caminhadas por bairros de SP O candidato do PP a prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, visitou hoje o comércio dos bairros Santo Amaro, na zona sul, e Mooca, na zona leste. Durante as caminhadas, parou diversas vezes para tomar café e conversar com eleitores. À noite, concedeu entrevista ao vivo a uma rede de TV para falar sobre seus planos de governo. Soninha Francine, do PPS, também apostou no corpo a corpo. Pela manhã, caminhou por uma feira no bairro Jardim Peri, zona norte. À tarde, a candidata, que é vereadora, participou de sessão na Câmara Municipal. No começo da noite, Soninha fará palestra sobre seus planos de governo em uma escola particular da Vila Mariana. Por volta das 23h30, estará na região central para o "Hip Hop DJ", campeonato entre DJs. Renato Reichmann (PMN) e Levy Fidélix (PRTB), durante o dia, gravaram seus programas de campanha para a TV. À noite, Reichmann visita a 20ª Bienal do Livro, no Parque do Ibirapuera, zona sul da cidade. Fidélix participa de encontro com lideranças comunitárias no bairro M''Boi Mirim, zona sul. Ivan Valente, da coligação "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU), está em Brasília, onde cumpre agenda parlamentar. Edmilson Costa, do PCB, pela manhã, concedeu entrevista a uma rádio. À tarde, gravou programa para a campanha eleitoral. Ciro Moura da coligação "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB) e Anaí Caproni (PCO) cumpriram agenda interna.