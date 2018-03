Maluf é reconduzido à presidência estadual do PP

O deputado federal Paulo Maluf foi reconduzido hoje à presidência do diretório estadual do Partido Progressista (PP). Maluf concorreu em chapa única, "o que mostra a união do partido", segundo o deputado. Em discurso na sessão solene da convenção da legenda, realizada hoje na Assembleia legislativa de São Paulo, Maluf citou um trecho de um soneto de Gonçalves Dias e fez intensos agradecimentos a Deus. "A vida é um combate, disse Gonçalves Dias, e vamos continuar nossa luta. Tenho muito orgulho de andar nesta cidade, na qual não passamos um quilômetro sem uma obra desse partido."

Para o secretário-geral do PP em São Paulo, Jesse Ribeiro, a reeleição de Maluf é um momento muito especial para a legenda. "Maluf é bandeira desse partido e é uma grande liderança, que pode orientar as novas, com a cabeça sempre voltada para o futuro", disse após o evento.

Ribeiro destacou o fato de Maluf ter sempre um grande número de votos e também suas realizações em São Paulo. "Não há município que não tenha o reconhecimento dele como governador."

Sobre quem disputará as eleições para prefeito da capital paulista em 2012 (Maluf ou o ex-deputado Celso Russomanno, que já se lançou como pré-candidato), Ribeiro não quis apostar em um nome certo. "O calendário eleitoral começa no ano que vem. Antecipar para hoje é muito cedo. Se tivermos pré-candidatos como Maluf ou Russomanno, ou seja, candidatos de peso, isso só engrandece. Mas será o partido que decidirá qual é melhor nome para as eleições."

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O evento de hoje do PP contou com a presença do vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB-SP) e do governador Geraldo Alckmin (PSDB), que também discursaram na sessão solene, elogiando o partido e seu presidente estadual. Alckmin declarou que o PSDB se identifica com propostas do PP. "A obra-prima do Estado é a felicidade das pessoas e o PP tem tido esse compromisso, na geração de empregos, com os micro e pequenos empresários, na agricultura, na Justiça, entre outros. A democracia pressupõe partidos políticos com projetos claros, como é o caso do PP." Já Michel Temer focou seu discurso na figura pública do deputado federal.