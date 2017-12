Maluf é eleito presidente do PP de São Paulo

O deputado Federal Paulo Maluf (PP-SP) foi reeleito presidente do diretório de São Paulo do Partido Progressista. Ele concorreu em chapa única para um mandato de dois anos. Maluf está à frente do diretório desde fevereiro de 2007, quando substituiu o também deputado federal Celso Russomanno, que foi destituído do posto pela Comissão Executiva nacional do partido, por meio de um ato, e colocou em seu lugar o ex-prefeito de São Paulo. Jorge Yunes foi eleito para vice-presidente do PP-SP, a deputada federal Aline Correa para as funções da segunda vice-presidência e Antonio Cunha Bueno para a terceira vice-presidência.