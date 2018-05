Maluf é condenado por gastos com propaganda A 4.ª Vara da Fazenda Pública condenou em ação popular o deputado Paulo Maluf (PP-SP) a devolver ao município de São Paulo os gastos de sua gestão na prefeitura (1993-1997) com a publicidade do projeto habitacional Cingapura - R$ 4 milhões. Eduardo Nobre, advogado do ex-prefeito, disse que vai recorrer da decisão.