Maluf é condenado a indenizar filho de Mário Covas O ex-prefeito Paulo Maluf foi condenado a pagar indenização, por danos morais, no valor de R$ 30 mil para Mário Covas Neto, o Zuzinha, filho do ex-governador Mário Covas. A 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu recurso de Covas Neto contra sentença do juiz Francisco Antonio Bianco Neto, da 1ª Vara Cível Central da Capital, revelou a revista Consultor Jurídico. Covas Neto alegou que teve a honra ofendida por Paulo Maluf e o ex-prefeito Celso Pitta. O filho de Covas pediu indenização de R$ 200 mil. As supostas ofensas foram publicadas em reportagens do jornal Folha de S. Paulo, nos dias 12 e 17 de março de 2000. O episódio envolvia Nicéia Pitta, na época casada com Celso Pitta, que acusava o marido de irregularidades na prefeitura paulistana. A primeira instância julgou improcedente a ação e condenou Zuzinha a pagar as verbas de sucumbência. "A única pessoa que defendeu foi o Covas (Mário), que quer encobrir os escândalos do filho, Mário Covas Neto, de codinome Zuzinha. O Zuzinha está envolvido em irregularidades na Tejofran, empresa do padrinho de casamento dele, e na companhia de habitação do Estado", teria afirmado Maluf ao referir-se ao episódio envolvendo Nicéia. A turma julgadora entendeu que, com relação a Celso Pitta, a sentença de primeira instância deveria ser mantida. Para os desembargadores, o desafio lançado por Pitta não ofendeu a honra nem do então governador, nem de seu filho. "Não vislumbro dano à honra de qualquer dos envolvidos, porque nada afirmou quanto à honestidade de ambos, mas antes, a afirmação tinha o condão de provocar, mais que ofender. E a provocação, isto parece claro, era dirigida ao governador do Estado, e não a seu filho", afirmou a relatora, Hertha Helena Rollemberg Padilha Palermo. No entanto, a turma julgadora condenou Maluf. Motivo: as declarações do ex-prefeito imputaram fato específico e difamatório Covas Neto. "O réu agiu de forma ilícita, porque imputou ao autor a prática de irregularidades não provadas, relacionadas à administração pública, denegrindo sua reputação", completou a relatora.