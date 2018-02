Maluf diz que quer instalar mercadões nos bairros de SP

O candidato do PP à Prefeitura da capital paulista, Paulo Maluf, acredita que a contribuição que pode dar para conter a inflação dos alimentos caso seja eleito é a instalação de mercadões nos bairros paulistas. Segundo ele, com essa alternativa o preço da comida ficará mais barato, já que os produtores poderão vender diretamente aos consumidores. Veja Também: Conheça os candidatos nas principais capitais Calendário eleitoral das eleições deste ano Especial tira dúvidas do eleitor Veja as regras para as eleições municipais Nesta segunda, Maluf esteve presente no debate "Desenvolvimento Econômico: Outro Quadro Internacional, Novos Desafios", promovido pela revista Carta Capital, com a participação do ministro da Fazenda, Guido Mantega. Ao longo do dia, o candidato concedeu entrevistas e disse que iria se reunir "até depois da meia noite" com sua equipe para definir detalhes de seu programa de governo. Maluf voltou a dizer que pretende conduzir sua campanha sem falar mal de outros candidatos. "Eu não sou contra ninguém, eu sou do bem", afirmou ele, destacando uma de suas principais plataformas, a construção de uma "freeway", uma avenida de alta velocidade sobre os rios Pinheiros e Tietê.