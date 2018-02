Maluf confirma apoio a Skaf em São Paulo, diz presidente do PP

São Paulo- O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, confirmou nesta segunda-feira, 30, ao Broadcast Político que foi comunicado que o diretório estadual da legenda apoiará a candidatura de Paulo Skaf (PMDB) ao governo paulista. Segundo Nogueira, foi o próprio presidente estadual do partido, deputado Paulo Maluf, quem avisou sobre a mudança.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O presidente não soube dizer, porém, qual será o posto ocupado pelo PP na chapa peemedebista. "Não conversamos sobre isso, até porque eu sou contra (aliança com o PMDB)", disse Nogueira.

O apoio do PP paulista a Skaf é uma reviravolta na relação entre a legenda e o candidato Alexandre Padilha (PT). Maluf, chegou a declarar publicamente o apoio a Padilha em um encontro entre dirigentes das duas siglas, no dia 30 de maio.

Na ocasião, o ex-prefeito de São Paulo chegou a dizer que repetiria com Padilha a foto da campanha de 2012, com o então candidato à prefeitura, Fernando Haddad, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No mesmo evento, Padilha disse que a relação do PP com o PT em São Paulo era sólida.