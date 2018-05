Após declarar voto a favor do impeachment, Paulo Maluf compara Dilma à Virgem Maria

BRASÍLIA - Ao chegar à Câmara para a votação do impeachment, o deputado Paulo Maluf (PP-SP) comparou a presidente Dilma Rousseff à Virgem Maria e disse que não existe motivo jurídico para o afastamento da petista. Segundo Maluf, no entanto, o Brasil precisa de uma mudança.

"Dilma é uma mulher honesta, correta, uma Virgem Maria que foi contratada para ser cozinheira em um ambiente menos honesto", disse o deputado. "Para a presidente, não tem nenhuma questão jurídica. Mas acho que o Brasil precisa de mudança", completou o deputado, que se encontrou com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste domingo.

Maluf tem declarado que vai votar a favor do impeachment, mas evitou verbalizar sua posição neste domingo. "Você lê os jornais?", perguntou ele a um repórter que indagou qual seria seu voto. Ao Placar do Impeachment do Estadão, Maluf se declarou favorável ao afastamento da presidente.

O deputado também rasgou elogios ao ex-presidente Lula, a quem chamou de "grande estadista" e colocou, ao lado do Juscelino Kubitschek, entre os maiores presidentes da história do País.