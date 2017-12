Maluf assume presidência estadual do PP em São Paulo O deputado Paulo Maluf assumiu a presidência estadual do PP, em São Paulo. A Comissão Executiva nacional do partido, por meio de um ato, destituiu o atual presidente da legenda paulista, deputado Celso Russomanno, e colocou em seu lugar o ex-prefeito de São Paulo. O ato foi assinado pelo presidente nacional do PP, deputado Nélio Dias, e promete provocar nova crise interna na legenda. Na quarta-feira, 7, já falando como presidente regional, Maluf disse que a sua missão é fortalecer o PP no Estado, com vistas às eleições municipais de 2008. "Conheço muito bem São Paulo e acho que estou apto para encontrar os meios e as pessoas para fortalecer ainda mais o PP", afirmou. "O PP sempre foi um partido de ponta de linha, em São Paulo e no Brasil. Cabe fortalecê-lo ainda mais", continuou Maluf. Sua intenção é lançar candidatos em todas os municípios brasileiros, além de buscar um candidato próprio para a Presidência da República, nas eleições de 2010. Russomanno disse na quarta-feira não reconhecer o ato do PP nacional. O deputado tem uma decisão da Justiça que o favorece, garantindo o direito de permanecer como presidente da comissão provisória que dirige a legenda desde o ano passado. "Se o partido oficializou esse ato, mais uma vez estão desrespeitando uma ordem judicial", disse Russomanno. O presidente nacional do partido informou que a decisão da Executiva foi tomada depois de um acordo fechado entre todos os parlamentares do PP paulista. Russomanno, por outro lado, nega qualquer arranjo desse tipo e promete impedir sua implementação.