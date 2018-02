Maluf aposta na campanha de rua para Prefeitura de SP O candidato do PP à Prefeitura da capital paulista, Paulo Maluf, continua mantendo o corpo-a-corpo como sua principal forma de campanha. Hoje pela manhã, o candidato visitou o comércio do Ipiranga, na zona sul da cidade. Durante o trajeto, cumprimentou comerciantes e conversou com eleitores. À tarde, ele participou de reuniões internas para definir estratégias de campanha. Já o candidato do PMN, Renato Reichmann, expôs seu plano de governo durante seminário no Centro Acadêmico Visconde de Cairu, organizado pela Universidade de São Paulo (USP). Ivan Valente, da coligação "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU), se reuniu com representantes da organização ambiental Greenpeace em seu escritório, na zona sul. Edmilson Costa, do PCB, e Ciro Moura, da coligação "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB), cumpriram agenda interna e gravaram o programa de TV de suas campanhas.