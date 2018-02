Malta: Nascimento volta ao Senado para 'defender honra'

Com a volta de Nascimento ao Senado, o PR passa a ser a quarta maior bancada da Casa, com sete senadores, ficando atrás do PMDB, PT e PSDB. Além do ex-ministro e de Malta, integram a bancada do PR no Senado Blairo Maggi (MT), Antonio Russo (MS), Clésio Andrade (MG) e Vicentinho Alves (TO). O PT perde um senador - João Pedro (AM) -, que era suplente de Nascimento, e passa a contar com 13 titulares.

Segundo Malta, a bancada de senadores do PR aguardará um segundo convite da presidente Dilma Rousseff e das ministras da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, para comparecer ao Planalto a fim de discutir a sucessão de Nascimento. Ele acrescentou que o PR continuará fiel à base aliada do governo, independentemente de continuar no comando da pasta dos Transportes. "O PR é da base do governo desde o início do governo Lula e vai continuar no governo Dilma."