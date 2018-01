Malan vai explicar ao Congresso a MP do IRPF O ministro da Fazenda, Pedro Malan, colocou-se à disposição do Congresso para explicar a Medida Provisória que corrige em 17,5% a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) e eleva a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para empresas prestadoras de serviço. Ele telefonou para o presidente do Senado, Ramez Tebet (PMDB-MT), oferecendo-se para esclarecer por que o Executivo vetou o texto aprovado pelo Congresso, trocando-o por uma MP que manteve a correção, mas trouxe modificações não acertadas com os parlamentares. Tebet já conversou com alguns deputados e senadores, a quem confirmou a convocação de Malan e do secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, para meados de fevereiro, assim que forem retomados os trabalhos no Congresso. O líder do PT na Câmara, Walter Pinheiro (BA) e o senador Paulo Hartung (PSB-ES), autor do projeto de lei que corrigiu a tabela, defendiam a convocação ainda durante o recesso. Mas Tebet avaliou que seria melhor fazê-lo com a Casa cheia. No Ministério da Fazenda, não se estuda a edição de uma nova MP modificando o texto, apesar da movimentação dos presidentes dos partidos da base aliada. Eles devem reunir-se com o presidente Fernando Henrique Cardoso na próxima terça-feira para pedir uma nova MP, retirando o artigo que eleva a tributação sobre as empresas e assegurando que a alíquota mais alta do IRPF, hoje em 27,5%, caia para 25% em janeiro de 2003. Embora prevista na legislação, essa queda foi revogada pela MP. Malan, Everardo e os técnicos da área continuam convictos de que a elevação da CSLL, rejeitada pelos congressistas, é necessária para permitir que a tabela do IR seja corrigida sem ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Em seu artigo 14, a Lei diz que incentivo ou benefício de natureza tributária que envolvam renúncia de receita devem ser cobertos com ?aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.? Na interpretação do Ministério da Fazenda, esse é o caso do dinheiro que deixará de ser arrecadado devido à correção dos limites de dedução com educação, dependentes e desconto simplificado. Everardo tem explicado que, caso o Congresso derrube o artigo da MP que eleva a CSLL, todo o texto ficará em desacordo com a LRF e portanto não deverá ser aplicado. Em outras palavras, nem mesmo a correção dos 17,5% poderia ser aplicada. O senador Paulo Hartung acha que o governo aplica dois pesos e duas medidas ao tratar do problema. ?O mesmo governo que fala que tem de aumentar a CSLL para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal forçou os Estados a mudar o ICMS sobre combustíveis para diminuir a inflação, mas não indicou qual é o aumento de tributo que vai cobrir essa renúncia da receitas?, comentou.