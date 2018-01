Malan diz que não vai ?aconselhar? sucessores O ministro da Fazenda, Pedro Malan, deixou claro nesta sexta-feira que não pretende envolver-se nos trabalhos da equipe que vai elaborar o programa econômico do novo governo, mesmo se o sucessor do presidente Fernando Henrique Cardoso for o candidato governista. Em entrevista à Radiobrás, o ministro voltou a atacar indiretamente as posições para a área econômica do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e reiterou que a responsabilidade fiscal e o controle da inflação são premissas básicas para qualquer país do mundo. "Jamais me furtarei a dar a minha modesta contribuição, mas à distância. Não acredito muito nessa idéia de conselhos de ex-ministro da Fazenda", afirmou Malan. "Quem assume responsabilidades, assuma as responsabilidades e arque com as conseqüências", completou. Ao enumerar os riscos de não serem confirmadas as previsões mais otimistas para o desempenho da economia brasileira a partir de 2002, Malan destacou os rumos que, em sua opinião, seus sucessores deveriam tomar. Conforme receitou, é preciso haver sensatez e bom-senso nas propostas eleitorais que serão apresentadas ao longo deste ano, com a exclusão de medidas econômicas que já se mostraram inadequadas no Brasil e no resto do mundo. Ao dar os exemplos, Malan soltou suas farpas contra as medidas já elencadas por Luiz Inácio Lula da Silva. Com a primeira farpa, Malan atacou a relevância maior dada por Lula a uma eventual lei de responsabilidade social, em detrimento da responsabilidade fiscal. Com a segunda, disparou contra teses favoráveis a um abrandamento do controle da inflação, defendidas por economistas da esquerda. Malan foi mais direto com a terceira farpa, ao afirmar que "não ajuda muito um candidato dizer que não dá para exportar enquanto certos problemas não forem resolvidos, porque o Brasil tem de exportar". A tese foi defendida publicamente por Lula. "Seria importante que as pessoas que pretendem chegar legitimamente ao poder, em 2003, procurem deixar claras (as suas propostas para a área econômica), ao longo dos próximos meses", sugeriu. "No mundo organizado, ninguém mais discute essas questões como sendo político-ideológicas. A população espera que qualquer governo seja responsável na área macroeconômica." O ministro ainda afirmou que compete aos governos entregarem aos seus sucessores o país em situação mais favorável do que o que encontrou. Em sua opinião, FHC poderá cumprir essa tarefa no início de 2003, uma vez que destinou para a área social uma fatia do Orçamento que foi a maior de sua história. Conforme defendeu, o Brasil pode dar certo, desde que descarte soluções "mágicas, piruetas, golpes, atalhos, messianismo político, demagogia, salvacionismo ou voluntarismo?. É preciso trabalho, persistência, sentido de rumo e de propósito", afirmou.