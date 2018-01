Malan cobra explicações de Lula O ministro da Fazenda, Pedro Malan, exige na Justiça que o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esclareça declarações publicadas no jornal Correio Braziliense do dia 19 de agosto. Segundo a assessoria do ministro, Malan ficou pessoalmente ofendido com o seguinte trecho da entrevista: "Quando o assunto é políticas sociais, o ministro Pedro Malan se confunde com os desenhos do Tio Patinhas. Parece que tem uma chave sagrada dos cofres públicos, guarda o dinheiro só para ele, de vez em quando abre o Tesouro Nacional para mergulhar e nadar nas moedas e, em época de eleição, libera o dinheiro para obras de amigos, ou que beneficiem candidatos oficiais." O último trecho, que se refere à liberação de verbas, é considerado o mais ofensivo. Na avaliação de Malan e de sua assessoria, a frase insinua que o ministro estaria se valendo do cargo para favorecer amigos. Mas, segundo Malan lembra na interpelação, a liberação de verbas federais segue critérios e valores fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei de Responsabilidade Fsical, na Lei Orçamentária e no Decreto de Programação Financeira. O ministro só entrou na Justiça em novembro porque não queria que a discussão fosse confundida com campanha eleitoral (à época, ele era cotado como pré-candidato). O juiz federal em Brasília somente despachou o pedido em dezembro, por causa da greve. Uma carta precatória já foi encaminhada à Justiça de São Bernardo do Campo (SP), a quem cabe citar Lula.