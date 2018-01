Mais votado tenta validar candidatura

O Tribunal Superior Eleitoral recebeu o recurso do candidato a prefeito mais votado na eleição de Londrina, Antônio Belinati (PP). Ele questiona a decisão do TSE de negar seu registro de candidatura. Belinati venceu a eleição com 51,73% dos votos válidos, mas foi considerado inelegível pelo TSE devido à não aprovação, pelo Tribunal de Contas do Estado, das contas de 1999 em relação a transferência de R$ 150 mil pelo DER para obras de pavimentação. Na última terça-feira, os ministros do TSE aceitaram recurso do Ministério Público Eleitoral e negaram o registro a Belinati.